Sophie Turner prezentuje zaokrąglony brzuch, szalejąc na plaży z Joe Jonasem (ZDJĘCIA)

Sophie Turner i Joe Jonas bez wątpienia należą do par, które starają się chronić swoją prywatność. Małżonkowie jedynie okazjonalnie pojawiają się razem na salonach i w przeciwieństwie do wielu celebrytów raczej unikają dokumentowania wspólnego życia za pośrednictwem Instagrama. Choć aktorka i wokalista w 2020 roku powitali na świecie córkę, Willę, wciąż konsekwentnie nie pokazują jej fanom. Nic więc dziwnego, że najnowsze, rodzinne zdjęcia Turner i Jonasa odbiły się w mediach tak szerokim echem.

Niedawno Sophie Turner i Joe Jonas wybrali się na spacer wraz z córką. Aktorka na rodzinną przechadzkę założyła krótki top, który odsłonił jej zaokrąglony brzuch. Najnowsze fotografie gwiazdy błyskawicznie zapoczątkowały spekulacje o jej drugiej ciąży. Plotki jedynie podsyciło zachowanie Turner, która maszerując ulicami Kalifornii, wymownie kładła dłoń na brzuchu - co fani uznali za oczywisty dowód, że aktorka i jej mąż spodziewają się kolejnego potomka.

Odziana we wzorzyste bikini aktorka beztrosko przechadzała się po plaży, łapiąc promienie słońca. Podczas wypadu na ocean 26-latka zdawała się być w wyjątkowo dobrym nastroju, a na jej twarzy niemal bez przerwy malował się promienny uśmiech. W pewnym momencie znajome Sophie postanowiły nawet siłą zaciągnąć ją do wody. Mimo początkowych oporów, po chwili aktorka wskoczyła do oceanu.