Cleo BEZ DOCZEPÓW pozuje z michą pierogów. Poznalibyście ją w takiej wersji? (FOTO)

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w polskiej tradycji. Wielu celebrytów skrupulatnie relacjonowało przygotowania do świątecznego biesiadowania. Gdy wszystkie zakupy porobione, choinki ubrane, a apartamenty przystrojone, przyszedł czas na złożenie obserwatorom świątecznych życzeń. Do tego grona dołączyła właśnie Cleo, która postanowiła zrobić to "po swojemu".