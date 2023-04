Cleo zrezygnowała z chodzenia do kościoła? "Wiara polega też na tym, że odczuwam obecność Boga wszędzie"

MoniaP 24 min. temu zgłoś do moderacji 23 9 Odpowiedz

Najważniejsze w naszej wierze jest przyjęcie komunii św w czystości serca podczas mszy. Msza święta jest obrzędem na którym kulminacyjny moment to przyjęcie ciała Chrystusa ponieważ wierzymy ze taka jest droga do zbawienia . Nie chodzę do kościoła dla księży którzy są tylko ludźmi jak ja i popełniają takie same ludzkie błędy - a jeśli chodzi o pedofilie to każdy katolik uważa ze powinni być zamknięci w więzieniu. Chodzę do kościoła ale widzę tam przede wszystkim Boga w trójcy, Maryję która całe życie mi pomaga w trudnych chwilach i innych swietych. Nie da się wierzyć i nie chodzić na msze św na która zaprasza nas Jezus. To tak jakby powiedzieć ze kocham rodziców ale nie odwiedzam ich choć mieszkają boisko bo zadzwonić telefonicznie tez można ;) czujecie tą różnice? Wesołych świat ❤️