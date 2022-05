Kto z Polaków NAJLEPIEJ wypadł na Eurowizji?! Na pierwszym miejscu bez zaskoczenia, ale dalej jest ciekawie... (SONDAŻ)

Już w sobotę długo wyczekiwany finał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie. Krystian Ochman z piosenką "River" - zgodnie z przewidywaniami ekspertów - bez problemu dostał się do wielkiego finału i po raz pierwszy od wielu lat Polska ma realne szanse na wysokie miejsce w finale. Czy będzie to miejsce na podium, na ten moment mimo wszystko trudno stwierdzić. Oczekiwania są jednak naprawdę spore, zwłaszcza z uwagi na fakt, że po każdym kolejnym występie Krystiana Ochmana zagraniczni eksperci nie szczędzą polskiej reprezentacji pochwał. Jeśli tak optymistyczne prognozy potwierdziłyby się w sobotę, może to być jeden z najlepszych eurowizyjnych występów Polski. Przypomnijmy, że już od dawna żaden z naszych artystów nie zachwycił eurowizyjnej publiczności na tyle, by znaleźć się w czołówce.

Polacy na Eurowizji startują z bardzo zmiennym szczęściem. Od 2018 roku nie udało nam się zakwalifikować do finału konkursu, a w minionym roku, kiedy Polskę w Rotterdamie reprezentował Rafał Brzozowski, nasza przygoda z eurowizyjną sceną zakończyła się na 33. miejscu w ogólnym rankingu.

Teraz, za sprawą ponownej współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, zapytaliśmy Polaków, który z reprezentantów Polski na Eurowizji ich zdaniem wypadł najlepiej. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-5 maja na grupie 1000 badanych. Wyniki sondażu w niektórych momentach mogą Was zaskoczyć, aczkolwiek to, który występ zdaniem sporej części respondentów był najlepszy w eurowizyjnej historii Polski, raczej nie zdziwi nikogo.

Według sondażu IBRiS, duża część Polaków uważa, że w Konkursie Piosenki Eurowizji najlepiej zaprezentowała się Edyta Górniak, która w 1994 roku z piosenką "To nie ja" zajęła drugie miejsce, do dziś będące najwyższym wynikiem Polski na Eurowizji. Na Edytę Górniak zagłosowało łącznie 32% respondentów.

Na drugim miejscu znalazł się Michał Szpak z piosenką "Color Of Your Life", który po wielu smutnych latach prób podboju przez Polskę Eurowizji w 2016 roku zajął bardzo dobre 8. miejsce w finale. Co więcej, w samym głosowaniu telewidzów zajął miejsce 3., a jego występ do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych. W sondażu na Szpaka wskazało 15% respondentów, co oznacza aż 17 punktów procentowych mniej niż wynik Edyty Górniak.

Przechodząc do miejsca trzeciego, czas na małe zaskoczenie. Po pierwsze, jest tutaj remis, a po drugie wspólnie na miejscu trzecim uplasowali się Donatan i Cleo oraz... Rafał Brzozowski. Odpowiadając na pytanie, który artysta ze wszystkich dotychczasowych reprezentantów z Polski najlepiej zaprezentował się na Eurowizji, po 8% badanych zagłosowało na Rafała, i tyle samo na Cleo. Można uznać to za dość niespodziewany wynik, bowiem nie trzeba przypominać, z jak dużymi kontrowersjami wiązał się występ Cleo z piosenką "My Słowianie" w 2014 roku. Podobnie było też w przypadku Rafała Brzozowskiego, który w ubiegłym roku nawet nie dostał się do finału, a jego utwór "The Ride" spotkał się z dużą krytyką, a nawet kpinami ze strony internautów. Na szczęście wśród niektórych, jak widać po wynikach, wzbudził pozytywne emocje. Z ciekawości zapytaliśmy Rafała, co sądzi na temat tak wysokiego miejsca w sondażu.

Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony. […] Oczywiście mój występ nie był doskonały, widzę to teraz, niektóre rzeczy mógłbym zrobić inaczej. Ale szczerze jestem zaskoczony pozytywnie i to bardzo takimi wynikami, jeśli to nie są jakieś żarty, to ciekawie to wygląda. Ostatnio grałem kilka koncertów dla Polonii w Stanach Zjednoczonych i byłem zaskoczony, że ludzie prosili, bym zaśpiewał "The Ride", bo im się to podobało. To jest dla mnie bardzo miły akcent.

Patrząc na zmienną wieku, warto zwrócić uwagę również na to, że nie we wszystkich grupach ankietowanych występ Cleo i Donatana został tak pozytywnie odebrany. Na przykład w grupach wiekowych 60-69 i 70+ odsetek osób, które dobrze oceniają ich widowisko z ubijaniem masła w roli głównej, wyniósł... 0%.

Na dalszych miejscach ogólnego zestawienia znalazł się zespół Blue Cafe z piosenką "Love Song" z 2004 roku (17. miejsce w finale). W sondażu na Blue Cafe zagłosowało 6% badanych. Tuż za nimi znalazło się Ich Troje i ich pierwszy eurowizyjny występ z 2003 roku. Przypomnijmy, że wówczas piosenka "Keine Grenzen - Żadnych granic" zajęła 7. miejsce, co jest drugim w historii najlepszym wynikiem Polski na Eurowizji. Występ Ich Troje jako za "najlepszy z dotychczasowych" uznaje 5% ankietowanych.

Na dalszych miejscach z 3 punktami procentowymi znaleźli się: Anna Maria Jopek - "Ale jestem", Ich Troje feat. Real McCoy - "Follow My Heart", Monika Kuszyńska - "In the Name of Love", Gromee feat. Lukas Meijer - "Light Me Up". Następnie po 2 punkty procentowe zdobyli Mietek Szcześniak - "Przytul mnie mocno", Andrzej Piaseczny - "2 Long", Ivan i Delfin - "Czarna dziewczyna", The Jet Set - "Time to Party". W okolicach jednego punktu procentowego znaleźli się: Justyna Steczkowska - "Sama", Kasia Kowalska - "Chcę znać swój grzech...", Sixteen - "To takie proste", Marcin Mroziński - "Legenda", Magdalena Tul - "Jestem", Tulia - "Fire of Love (Pali się)", Lidia Kopania - "I Don’t Wanna Leave" oraz Kasia Moś - "Flashlight".

Zaskoczeni?