38-letnia Cleo zamartwia się, że już jest ZA PÓŹNO na dzieci: "Staram się UCIEKAĆ od tego tematu"

Jedno, co należy oddać Cleo po tak wielu latach na scenie, to fakt, że nie potrzebuje medialnych spowiedzi na łamach kolorowej prasy, aby zainteresować sobą organizatorów koncertów i reklamodawców. O życiu prywatnym piosenkarki wiadomo niewiele, a wszelkie pytania o status jej związku czy plany na przyszłość pomija milczeniem lub niewiele wnoszącymi do sprawy wspomnieniami z zerówki.