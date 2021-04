Cleo twierdzi, że strzeże prywatności, bo nadal nie przepracowała "zdrady" z przeszłości: "ZOSTAWIŁ MNIE DLA INNEJ"

Joanna Klepko, znana w polskim show biznesie jako Cleo, od lat należy do grona najpopularniejszych polskich piosenkarek. Mimo trudnych początków w programie X Factor, gdzie Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil nie szczędzili jej krytyki, udało jej się osiągnąć sukces z pomocą Donatana i dziś może się poszczycić stabilną pozycją w branży.

Cleo nie należy też do osób, które boją się wyzwań, a dzięki otwartości na nowe doświadczenia udało jej się zyskać posadę trenerki w programie TVP The Voice Kids. Mimo stałej obecności w mediach Klepko nie należy jednak do osób, które chętnie dzielą się z fanami swoją prywatnością. Choć na scenie obecna jest już od lat, to nadal nie wiadomo nawet, czy i z kim się spotyka.

Co prawda Cleo wciąż nie zaprasza mediów do swojego życia poza sceną, ale w wywiadach wciąż przewija się wątek tego, czy pojawił się w jej życiu ktoś wyjątkowy. Niedawno w rozmowie z portalem Plotek gwiazda przyznała, że "ma kto jej robić śniadania", jednak oczywiście nie musi to od razu oznaczać, że jest z kimś związana. Teraz z kolei wyznała, że miała złamane serce już jako dziecko.

Miałam chłopaka w zerówce, który mnie trzymał za rękę. Dostałam od niego pierścionek z gumy do żucia. Zostawił mnie dla innej. Ja miałam po prostu ciężkie przeżycia już od zerówki. Później się dziwić, że ja chowam swoje prywatne życie, no bo chowam! - ironizowała piosenkarka, wyraźnie uciekając od pytania.

Nieco bardziej serio stwierdziła natomiast, że maksymalnie angażuje się w relacje z mężczyznami i należy raczej do osób stałych w uczuciach, przez co zdarzało jej się w przeszłości zostać skrzywdzoną. Jednocześnie doradziła innym kobietom, aby "pokazały pazura w związku" i bardziej walczyły o swoje.

Ja mam po prostu do facetów za miękkie serce, to zawsze się źle kończyło. Kochane kobietki: pokażcie trochę pazurka w związku! Ja np. w związkach oddaję całe serce, może nie to, że zagłaskuję mężczyzn, ale naprawdę jestem takim mega pluszakiem, który oddaje całe serce na dłoni, ale nie zawsze to jest dobre, bo często faceci to wykorzystują - żali się.

