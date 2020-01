Wściekła Cleo atakuje tabloid: "Brzydzę się tym! Czy ja KOMUŚ COŚ ZABRAŁAM, żeby mi liczyć i zaglądać do kieszeni?"

Cleo zyskała popularność dzięki współpracy z Donatanem . Wokalistka nigdy nie ukrywała, że śpiewanie to jej pasja , z której nie zamierza rezygnować i dla której jest w stanie poświęcić wszystko. Nawet własne zdrowie. Pomimo zmęczenia na 2018 rok zaplanowała 200 koncertów i przyznała, że nie jest w stanie znaleźć nawet tygodnia na urlop .

Oburzona wokalistka zamieściła wpis, w którym stwierdza, że brzydzi się takim zaglądaniem ludziom do kieszeni:

"Brzydzę się takimi artykułami... Nie znoszę tego podejścia, zwłaszcza że pieniądze w moim życiu nie są ani celem ani wyznacznikiem. Czy ja coś komuś zabrałam żeby mi liczyć i zaglądać do kieszeni? Może tabloidy napiszą artykuły o premierach moich utworów, o ważnych przesłaniach jak w kawałku "KŁY" czy "DOM" zamiast zaglądać mi pod spódnicę i do portfela? PS!!! Nikt nie napisze że moja muzyka i koncerty to efekt 20 letniej pracy dzień w dzień, a sukcesy są tylko wierzchołkiem góry lodowej która pod powierzchnią skrywa tysiące rozczarowań, prób i łez" - czytamy pod najnowszym zdjęciem na Instagramie.