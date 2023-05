Co dalej z karierą Natalii Janoszek? Polsat i TVN milczą, a ekspert ocenia: "Można ją skreślać z list zaproszeń na eventy"

Natalię Janoszek w ostatnich latach spotkać można było na niemal każdej ściance. Ambitna celebrytka wystąpiła też w dwóch flagowych programach stacji Polsat, Tańcu z Gwiazdami i Twoja twarz brzmi znajomo . Pozycję Natalii w show biznesie mocno naruszył program Dziennikarskie Zero Krzysztofa Stanowskiego , w którym dziennikarz dowodził, że wielka kariera w Bollywood, która miała być pretekstem do obecności Janoszek w polskich mediach, była w dużej mierze wytworem fantazji.

Polsat i TVN nie chcą komentować sprawy Natalii Janoszek

Można śmiało ją skreślać z list zaproszeń na eventy, potencjalnych współprac reklamowych, a nawet ze znajomych. Materiał Krzysztofa Stanowskiego obnażył wszystkie "grzechy" pani Natalii, budząc w nas pytanie: "jak ona mogła tak zrobić?". Otóż mogła. Dziś przeciętny zjadacz newsfeedu nie interesuje się narodzinami "gwiazd", ale jej digitalowym blaskiem. (…) Takich karier jest mnóstwo i będzie ich więcej . Na to będą pozwalały nie tylko platformy społecznościowe, ale przede wszystkim my sami.

Jaki będzie następny krok Natalii Janoszek?

Uważam, że jeszcze nie raz usłyszymy o pani Natalii i jej kryzys nie oznacza jej końca. (…) To stały w digitalowo-showbiznesowym świecie schemat. Zaczynamy od wielkiej ciszy i wyłączenia komentarzy pod postami, następnie screen z notatnika z przeprosinami lub wideo ze łzami, potem płynnie przechodzimy do dyskusji z zebraną społecznością, by na końcu przeżyć "oczyszczenie" i reinkarnację. Może to będzie ruch w stronę dbania o duszę, a może wywiad rzeka, w każdym razie, to nie koniec - ocenia Kaźmierczak.