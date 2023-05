TYLKO NA PUDELKU: Osoba z produkcji "TTBZ" o Natalii Janoszek: "Mówiło się na głos, że ZMYŚLIŁA KARIERĘ"

Ewa 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No tak bo te inne "gwiazdy" które tańczą w tych programach to niby takie "gwiazdy" z osiągnięciami LOL na siłę rozdmuchana afera. Dziewczyna ładna, umie śpiewać, tańczyć, gra se tam jakieś epizody i komu niby krzywdę robi. To dziennikarze powinni się wstydzić , że rozdmuchali jej karierę. A ona? Nie ma się co wstydzić, nikogo nie zabiła, nie okradła, nie uprawia prostytucji, nie żyje za kasę starego dziada jak co poniektóre celebrytki.