TYLKO NA PUDELKU: Karolina Korwin Piotrowska o dalszej karierze Natalii Janoszek w telewizji: "U nas gwiazdami są MITOMANI"

Natalia Janoszek może teraz liczyć na ogromne zainteresowanie mediów, jednak chyba nie takie, jakiego by sobie życzyła. W poświęconym aktorce materiale dla programu "Dziennikarskie Zero" Krzysztof Stanowski prześwietlił przeszłość aktorki, dochodząc do wniosku, że jej zagraniczna kariera, która umożliwiła jej zaistnienie na polskich salonach, to jeden wielki pic na wodę . Teoria dziennikarza potwierdziła się, gdy strona celebrytki na Wikipedii została wyczyszczona z niektórych wzmianek o jej sukcesach.

Karolina Korwin Piotrowska ocenia przypadek Natalii Janoszek. Podzieliła się swoimi przypuszczeniami na temat dalszej kariery aktorki

A jeśli chodzi o "karierę", to może być różnie. Przecież u nas gwiazdami są ludzie z wyrokami na koncie, w sprawach których toczą się postępowania karne, ścigani przez dłużników, mitomani, oni brylują, lansują się, są zapraszani na imprezy, na kanapy śniadaniówek i nikomu to, co mają za uszami, nie przeszkadza, wszyscy zamiatają pod dywan, więc o czym mówimy? To jest upadek - oceniła. Tylko czekać, aż pani Janoszek będzie miała swój program w jakiejś telewizji, bo refleksji tu nie będzie, wstydu tym bardziej. Może zostać "ekspertką od auto PR", bo to umie - sprzedawać siebie za wszelką cenę.