Znawca Bollywood brutalnie weryfikuje zagraniczną karierę Natalii Janoszek: "Jedynym źródłem wiedzy o jej sukcesach jest ONA SAMA"

Bolly 8 min. temu

Tylko w Polsce taka notoryczna kłamczucha mogła się wylansować. Tak samo ludzie uwierzyli Jareczkowi, który wymyślił swoją karierę opozycjonisty. Stano można lubić lub nie, ale trafnie to ująl, mowiąc, „puszczacie to bez żadnej refleksji, a potem się dziwicie, ze politycy robią z nami co chcą, ze wciskają nam każdy kit i wszyscy to łykają”.