Katarzyna Skrzynecka wymownie o rozstaniu z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": "To NIE JEST moja decyzja"

Wilk 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie matego złego, co by na dobre nie wyszło! Wiadomo, że Miszczak to PZPR-owiec, podobnie, jakim jest Krzysztof Sadowski, on też trząsł showbiznesem i mediami. Sadowskiemu nie dorwano się do czterech liter, ale Miszczakowi - już tak! Już niedługo ....