Natalia Janoszek została posądzona o kłamstwa na temat zagranicznej kariery. Tak mówiła o Bollywood

W programie "Dziennikarskie Zero" dziennikarz przedstawił rzekome dowody na to, że osiągnięcia Janoszek w Bollywood wcale nie jest są tak imponujące, jak opisywała to sama zainteresowana. Stanowski zarzucił celebrytce, że ta "zmyśliła karierę i trafiła w ten sposób na szczyt", twierdząc, iż występowała w produkcjach "kina klasy Z". Nazwa ją także "patologiczną kłamczuchą". Janoszek zdążyła już odczuć pierwsze skutki rozpętanej przez dziennikarza afery. Z jej strony na Wikipedii zniknęły bowiem niektóre wzmianki. Pojawiła się tam też adnotacja o trwającej dyskusji nad usunięciem jej biogramu.