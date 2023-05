Natalia Janoszek już odczuwa efekty medialnej afery. Z jej strony na Wikipedii ZNIKNĘŁY kwestionowane fragmenty...

Osiągnięcia Natalii Janoszek w Bollywood pod lupą. Co dalej z jej karierą?

W obszernym materiale zamieszczonym na YouTubie Stanowski przedstawił rzekome dowody na to, że kariera Natalii Janoszek w Bollywood wcale nie jest tak błyskotliwa, jak zapewne chciała, żebyśmy myśleli. Jak twierdzi, celebrytka "zmyśliła karierę i trafiła w ten sposób na szczyt", a produkcje, w których się pojawiła, to "kino klasy Z".

Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 - Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu "Szkoła". (...) To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie i tak sukcesywnie, brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko, jak Natalia Janoszek - padło w "Dziennikarskim Zerze".