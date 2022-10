Natalia Janoszek ROMANSUJE z Neymarem i Jamesem Rodríguezem? "Piszę z nimi, ale NIE MAM CZASU się spotkać" (WIDEO)

woman 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

pisac to jedno, a spotkac sie to drugie. I jakoś nie wierze jej zbytnio, gdyby Neymar do niej pisał to by zaraz poleciała na spotkanie chociażby żeby sie wypromować. Spytacie Neymara to ciekawe czy będzie ją w ogóle kojarzył 😂 Jak już pisze to pewnie z dziesiątkami takich dziewuszek.Za pol roku będzie płakac, ze skłamała jak ta od tej wirtualnej miłości 😂 i inne, co bajery ludziom pociskaja. Pamietam ta Wendzikowska tez sie chwaliła, ze Brad Pitt do niej pisze cały czas po wywiadzie 😂Napisał pewnie dzięki za fajny wywiad i to jest to wielkie pisanie i filtrowanie 😂 Poza tym nie przesadzajcie tez ludzie, wystarczy pokazac tyłek w internecie skomentować post gwiazdy i odzew może być. Tak to działa.