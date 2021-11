TYLKO NA PUDELKU: Tak wyglądała kolacja Natalii Janoszek z greckim milionerem! "Towarzyszyło mu CZTERECH OCHRONIARZY" (ZDJĘCIA)

Choć Natalii Janoszek udało się zaistnieć w Bollywood, w Polsce 31-latka wciąż nie może pochwalić się podobną rozpoznawalnością. Jakiś czas temu aktorka zwróciła jednak uwagę rodzimych mediów. Wystawiła bowiem na aukcję kolację ze sobą, którą wylicytował grecki milioner. Za możliwość spędzenia wieczoru w towarzystwie Polki mężczyzna zapłacił milion dolarów. Choć Janoszek zapewniła, że zawrotną sumą wesprze kilka organizacji charytatywnych, to i tak musiała zmierzyć się z niewybrednymi komentarzami.

W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że milioner jest zapalonym miłośnikiem kina. Mężczyznę wyjątkowo zainteresował ponoć projekt, nad którym obecnie pracuje Natalia i jest na etapie starań o prawa do ekranizacji.

Jego marzeniem jest produkcja filmowa, dlatego znaleźliśmy wspólny mianownik. Co więcej, mamy podobny pomysł na produkcję filmową. Bardzo prawdopodobne, że podejmiemy współpracę - zdradza aktorka.

Okazuje się, że nie tylko Janoszek musiała mierzyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami medialnego szumu wokół charytatywnej kolacji. Natalia przyznała, że miała okazję zobaczyć kilka z licznych wiadomości z dwuznacznymi propozycjami, które grecki milioner otrzymywał od Polek. Ponoć kobiety zainteresowane towarzystwem Restisa wydzwaniały nawet do siedziby jego firmy, co stało się na tyle uciążliwe, że niemal skłoniło jego sekretarkę do porzucenia pracy.