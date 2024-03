Co wiadomo o rzekomej kochance księcia Williama? Rose Hanbury przyjaźniła się z Kate, a jej mąż jest od niej o 24 lata starszy

Kasia 59 min. temu zgłoś do moderacji 108 13 Odpowiedz

Nie podobają mi się te plotki o nieślubnych dzieciach. Przecież oni wszyscy mają dostep do antykoncepcji! A w UK to nawet aborcja legalna. Czemu mieliby tak sobie nawzajem robić dzieci? To bez sensu. To takie plotki dokładnie jak sprzed 100 lat, kiedy antykoncepcji nie było i takie historie faktycznie mogły się zdarzać na królewskim dworze. Ale świat poszedł do przodu! A tabloidy chyba tego nie zauwazyly. No i o ile jeszcze te spekulacje o romansach to taka zabawa, to te o nieślubnych dzieciach są bardzo szkodliwe (zwłaszcza dla dzieci tej Rose, one niczym sobie nie zawiniły)