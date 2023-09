Coco Gauff tańczyła na US Open. Archiwalne nagranie robi furorę w sieci (WIDEO)

Koko 14 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

To jest super osoba. Na pytanie, jak sobie radzi z presją, odpowiedziała, ze presja to przywilej. I ze ma szczęście, że może komfortowo żyć i robić to, co lubi, bo prawdziwą presję odczuwają ludzi, którzy walczą od pierwszego do pierwszego albo zastanawiają się, co jutro dadzą swoim dzieciom do jedzenia… A teraz pomyślmy o naszych kopaczach.