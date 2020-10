Fani strofują Conana pozującego z psem: "Trzymaj go wygodnie, a nie jak WOREK ZIEMNIAKÓW" (FOTO)

Dagmara z "Królowych życia" krzyczy na Conanka po stłuczce: "PÓJDZIESZ SIEDZIEĆ!"

"Biedny pieseł, zostaw go", "Ej, Canon! Ale trzymaj go chłopie wygodnie, a nie jak worek kartofli. Tak fajnie, jak dzidzie go złap", "Biedny pies, jak worek ziemniaków trzymany", "Nie męcz psa", "Biedny pies", "Męczy pieska", "Conan, tak nie można" - rozpisują się zaniepokojeni tym, jak 19-latek obchodzi się ze zwierzakiem followersi.