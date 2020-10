Internauci zarzucają Conanowi, że szpanuje POŻYCZONYM mercedesem: "NIE STAĆ WAS"

jola xxxx 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Ludzie ale w was zawisci czepiacie sie chlopaka .widac wiedze ma skoro sie dostal na medycyne a Wy z zazdrosci juz nie wiecie co pisac a to o jego mamie a to o jej odsiadce w wiezieniu odsiedziala swoje i po co wracac do tego czyzby zal wam tylek sciskal pozdrawiam zazdrosnikow