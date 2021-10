Córka Aleca Baldwina ma dość pytań dziennikarzy o śmiertelny wypadek na planie: "JESTEŚCIE PODLI I NIECZULI"

real 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak dla mnie sprawa jest prosta. Zabójstwo jednej osoby i próba zabójstwa drugiej. A co do córeczki zabójcy to powinna już zbierać środki na dobrego adwokata który może dobrą obroną zmniejszyć wyrok do odsiadki a nie bredzić o tym że ją nachodzą. Ciekawe co by powiedziała gdyby ktoś z atrapy przypadkowo zabił jej matkę - czy też byłaby taka beztroska.