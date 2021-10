Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę przez BŁĄD ASYSTENTA REŻYSERA?

Teraz z kolei na jaw wychodzą kolejne fakty w sprawie. Jak donosi Sky News, śmiertelny wypadek mógł wynikać z błędu asystenta reżysera , który nie wiedział, że broń była załadowana prawdziwymi nabojami. To on przekazał ją potem Baldwinowi, który zaufał procedurom i nie dostrzegł zagrożenia.

Co więcej, w trakcie przygotowań na planie z ust asystenta reżysera miała paść fraza "cold gun", co oznacza, że broń miała nie być załadowana i zawierać ślepe naboje. Taka wersja wydarzeń widnieje w dokumentach sądowych, a rekwizyt miał być bezpieczny do użytku na planie. Jednym z kluczowych elementów śledztwa jest teraz to, jak doszło do pomyłki i kto był za to odpowiedzialny.