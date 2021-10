Alec Baldwin KOMENTUJE postrzelenie dwóch osób na planie! "Współpracuję z policją w tej sprawie"

facet 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludziska, ale szczególnie panie, co nie strz^lały z niczego poza kbks może, co za k!t wciska ten aktor? Prawdziwy nabój daje prawdziwy odrzut. Jeśli miałby w rewolwerze 6 naboi, strzelił 3 razy, to jak mógł nie poznać, że broń daje porządny odrzut? A taki rewolwer to na naboje 9 mm czy 11,43 a nie, że jakieś tzw. "damski" p!stolet sprzed II w0jny św., kal!ber 6,5 mili metra. I co, żarty sobie robił, że myśląc że ma "ślepaki", do dwóch ważnych osób z ekipy sobie dla żartu trenował strz-lanie po zakończeniu ujęcia? Żartowniś się znalazł, za dużo lat (dziesięcioleci) spędzonych ze szklaneczką whisky. Niejedną dziennie zapewne.