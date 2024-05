Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta ODCINA się od ojca. Vivienne zdecydowała się na radykalny krok

Córka Brada Pitta odcina się od ojca?

Jakiś czas temu Angelina Jolie pracowała przy produkcji adaptacji "The Outsiders" na Broadwayu. Aktorka postanowiła zaangażować do pracy swoją 15-letnią córkę, która pełniła funkcję asystentki produkcji. Według informacji, do których dotarli dziennikarze "Daily Mirror", nastolatka została podpisana w programie teatralnym jako "Vivienne Jolie". Póki co nie wiadomo, czy dziewczyna dokonała także zmiany prawnej. Niemniej, wielu internautów odczytuje gest dziewczyny jako świadome odcięcie się od ojca.