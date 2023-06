Córka Demi Moore wspomina małżeństwo matki z młodszym o 16 lat Ashtonem Kutcherem: "KATASTROFA"

Tallulah Willis wspomina początki związku Demi Moore z Ashtonem Kutcherem

W poniedziałek 29-latka z kolei gościła w programie "Stars on Mars", w którym opowiedziała o dorastaniu w rodzinie, w której oboje rodzice są sławni . Zdradziła, że z rozpoznawalności mamy i taty nie zdawała sobie sprawy aż do momentu, kiedy Demi związała się z 25-letnim wówczas Ashtonem Kutcherem. Ona miała wtedy zaledwie dziewięć lat.

To był ten moment, kiedy dużo się działo i naprawdę zajrzałam w głąb siebie. To doprowadziło mnie do totalnej katastrofy. To było naprawdę trudne. (...) - opisuje czas, gdy jej rodzicielka związała się z młodszym o 16 lat aktorem.