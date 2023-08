Córka jednego z najbogatszych Polaków wystąpiła na scenie Sopot Top of the Top Festival. Kim jest Joanna Jakubas?

Od poniedziałku trwa Top of the Top Sopot Festival. To już 56. edycja polskiego festiwalu, podczas którego na deskach Opery Leśnej występują najwięksi artyści. To jak na scenie prezentują się poszczególne gwiazdy, jest szeroko komentowane w mediach. Przykładowo we wtorek widzowie najintensywniej debatowali na temat wokalu Janusza Panasewicza i wokalistki zespołu Blue Cafe oraz stylizacji Mery Spolsky.

Córka miliardera wystąpiła w Sopocie

Drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival wystąpiła także Joanna Jakubas. W związku z tym, że tego wieczora artyści mieli pokazać nowe aranżacje znanych przebojów, śpiewaczka operowa wykonała utwory "Flamenco" i "La isla bonita".

Kim jest córka jednego z najbogatszych Polaków?

Pociecha miliardera studiowała na Manhattan School of Music w Nowym Jorku, a następnie naukę kontynuowała w Royal College of Music w Londynie. Co ciekawe, początkowo uczęszczała do University of Michigan w Ann Arbor, gdzie równolegle ze śpiewem studiowała ekonomię. Z czasem jednak zrezygnowała z tego drugiego kierunku, przenosząc się do NY i skupiając wyłącznie na muzyce.