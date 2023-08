Top of the Top Sopot Festival 2023. Internauci krytykują stylizacje Mery Spolsky: "Strój STRASZNY" (ZDJĘCIA)

Za nami drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Wtorkowy wieczór w sopockiej Operze Leśnej upłynął pod hasłem #SummerVibes. Tego wieczora na scenie słynnego amfiteatru wystąpili m.in. Lady Pank, Agnieszka Chylińska, Kayah, Ewa Farna, Cleo oraz Margaret. Najważniejszym punktem imprezy bez wątpienia było jednak wręczenie nagrody Bursztynowego Słowika. W tym roku w gronie nominowanych do statuetki znaleźli się m.in. Rubens, Bovska czy Daria ze Śląska. Ostatecznie wyróżnienie powędrowało do Kwiatu Jabłoni.

Jedną z gwiazd, które zaprezentowały się sopockiej publiczności drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival była Mery Spolsky. Tego wieczora wokalistka wystąpiła na scenie w nieco innej niż zazwyczaj roli. Mery poprowadziła bowiem wtorkowy koncert wraz z Marcinem Prokopem i Wojciechem Łozowskim. Znana z zamiłowania do oryginalnych stylizacji Spolsky i tym razem pozwoliła sobie na odrobinę szaleństwa w kwestii stroju. Artystka pojawiła się w Operze Leśnej w sukience z przezroczystego materiału z cekinowymi aplikacjami. Do odsłaniającej bieliznę kreacji Mery dobrała krwistoczerwone dodatki - w tym długie rękawice wysadzane koralikami oraz kozaczki w podobnym kolorze.

Ehmm, Sopot Festival to festiwal z klasą... Stylistka nie dojechała?; O rany, nie wiem, co napisać, brak słów; Na ulicy nie wnikam, kto jak chodzi ubrany, bo mnie to rybka, ale do telewizji chyba powinien być jakiś ogranicznik fantazji co do ubioru. Ładna, fajna dziewczyna, prowadzi bez stresu, choć uważamy, że czasem mogłaby trochę przystopować z tym luzem, ale strój straszny; Cóż to za strój... Wczoraj prowadzące ok, połowa gwiazd cyrk. Dziś zaczęło się super, ale prowadząca, co to (...); Ta sukienka; Jaki kraj taka prowadząca, na dodatek nie spojrzała w lustro; Na początku pomyślałem, że to będzie koncert kolęd - pisali internauci