Córka Magdy Pyznar trafiła do SZPITALA! "Panie pracują tutaj prawdopodobnie ZA KARĘ" (FOTO)

Kydre 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Zdarzyło mi się to Warsaw Shore obejrzeć, ale czemu te osoby są kreowane na celebrytów i opisywane na Pudełku, to nie mam pojęcia... Oni tam trafili, robili co chcieli byle by się działo - często jest się czego wstydzić. I tyle. Reality, pewnie troszeczkę naciągane. Ale co to za gwiazdy???? Żart...