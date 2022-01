Magda z "Warsaw Shore" przeprowadziła się do Hiszpanii przez PiS (!) i porzuciła alkohol! "Głowa działa na wyższych obrotach"

gosc 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Plus dla niej że cały czas siebie przypomina a nie wygląda jak glonojad z linii produkcyjnej. Co do reszty to każdy ma prawo sie ogarnąć i ona to ewidentnie zrobila. Pewnie nie jest dumna z przeszłości ale ważne że idzie do przodu.