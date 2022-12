Córka Tadeusza Drozdy dokonała panseksualnego coming outu! "Mają mnie za hetero, że jestem jakimś 'NUDNYM STRAIGHTEM'"

Żenada 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Buhaha nie jest ważne to, co robisz w łóżku i lubisz i nikogo to nie interesuje bo nie powinno! Ludzie mają postrzegać Cię przez pryzmat czynów, jeżeli już, tego czy jesteś dobrym czy złym człowiekiem a nie tego, co Cię podnieca. Przestańcie wywlekać swoje życie łóżkowe na afisz bo to prywatna sprawa każdego. O to chodzi ludziom, których nazywacie nudnymi.