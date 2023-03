Courteney Cox wyznaje, że książę Harry mieszkał u niej przez kilka dni. Zarzuca mu KŁAMSTWO w autobiografii

Brita 18 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

Sam pod sobą dołki kopie. Hollywood ma informację: "tych państwa nie zapraszamy, bo kłapią na prawo i lewo". Jeśli jeszcze zestawić to z przeciekami, że Megan miała mikrofon w czasie jubileuszu królowej, żeby nagrywać royalsów - zostali ostrzeżeni przez ochoronę Karola - to wygląda to wszystko fatalnie. Royalsi zrobili nawet wtedy kompromitujący przeciek do mediów, że nikt nie chciał być ani przez chwilę z Megan i Harrym, wiec pewnie ciągnęli losy i padło na Zarę Tindall. Dlatego ona spędziła z Sussexami pod kościołem kilka minut w oczekiwaniu na limuzynę. Jak im w ogóle nie wstyd?!