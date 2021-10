Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez BĘDĄ MIELI BLIŹNIĘTA! "Nie możemy się doczekać"

Kamelia 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Moja kuzynka jest z bardzo wpływowym biznesmenem z Poznania mają dwójkę dzieci chłopców i on oznajmił że odchodzi do innego ale ona jak ryba bez wody torebki zakupy medycyna estetyczna i gdzie pójdzie do pracy jak tylko kasę jego potrafi wydawać więc żyje gościu sobie tak na dwa domy oficjalne imprezy odbebnia z nią /lalka reprezentacyjna a na noc wraca do kochanka...a ona ma swoje torebusie i buciki i płacze po nocach ze zgryzoty