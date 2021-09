Georgina Rodriguez zadaje szyku w koronkowej kreacji pierwszego dnia Festiwalu Filmowego w Wenecji (ZDJĘCIA)

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 7 Odpowiedz

Ok, jest tam, ale jako kto??? Utrzymanka, niańka dzieci bogatego pana, dawczyni komórek jajowych???? To, ze R jest gejem wiedzą wszyscy, to, zw ma z nią jakis tam uklad też, wiec niech sobie siedzą razem, ale niech sie nie afiszują i nie osmieszają bardziej niz juz to zrobili... A obecnosc takich osob-znanych z niczego, czy jakiejś formy prostytucji jest policzkiem dla prawdziwych gwiazd...