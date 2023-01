Cud wśród kleru: KSIĄDZ DAŁ PIENIĄDZE Z TACY NA WOŚP! "Gdyby księża dawali na ten cel jedną tacę, to by nie zubożeli"

Gocha 11 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

A co Wam ujadający na kościół, księży i wierzących do tego na co ksiądz przeznaczy pieniądze z tacy? Przecież Wy nie dorzuciliście się ani grosza do owej tacy. Poza tym czy wrzucanie na WOŚP to jakiś obowiązek? Dodam sama wspomogłam zbiórkę. Wiem, wiem dla niektórych każdy temat jest dobry aby wylać wiadro pomyj na kościół. Nawet nie zdajecie sobie sprawy ile jest parafii, księży którzy niosą pomoc ubogim, potrzebującym. Tylko oni nie oglądają tego w mediach jak to co niektórzy celebryci, że dali kasę aby wspomóc. Więcej dobroci i życzliwości życzę.