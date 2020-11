Małgorzata Rozenek na spacerze z Heniem, Tadeuszem i Stanisławem (ZDJĘCIA)

Jvjguh 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Popatrzcie na jej relacje na Instagramie. Ostatnie dni to była jakaś masakra. Przestałam ją obserwować. Nie mam pojęcia co czują jej starsi synowie ale wątpię aby ten najstarszy był tym wszystkim zachwycony. Zdaje się być wrażliwym nastolatkiem. Po niektórych minach Majdana też można już wywnioskować, że momentami ma już dość tej żenującej sytuacji. Jej wdawanie się w pyskówki z komentującymi, że niby taka pewna siebie- elokwencja poziom Mount Everest. Normlana kobieta nie wrzuca nic, co by w jakimkolwiek stopniu spowodowali szum tak jak ostatnio odnośne jej zębów. A ona jeszcze konkurs z tego zrobiła. Nie wiem co się z nią dzieje ale dobrze to nie wygląda. Szkoda bo mogła być fajnie odbieraną osobą, mogłaby reklamować produkty- czemu nie. Ale ona zasypuje nas jakaś dziwnie niewytłumaczalna chęcią chwalenia się na siłę, udawadniania że jest najlepsza. I nawet gdy wrzuci coś co niby odbiega od perfekcji ( w jej oczywiście tylko przekonaniu) to efekt odwrotny od zamierzonego. I ten głos gdy mowi do swojego dziecka...malchewka- no ludzie, litości :) Jeszcze jedno, co wybitnie mnie wkurza. Wykształcona kobieta, prawnik. A podłączona kablem do swoich warg, wrzuca takie zdjęcie w trzech pozycjach, niby figlarnych..w dodatku ktoś robi jej zdjęcie jak...ona robi sobie zdjęcie :) Nie wiem jak Wy ale jak ja widzę te relacje na Instagramie gdzie jest wśród swojego "zespołu" pracowników to mam wrażenie że Ci ludzie są smutni i zażenowani i że są tam z nią tylko dla pieniędzy... Mogę się mylić ale tak to wygląda.