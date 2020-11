Małgorzata Rozenek po kwarantannie przed studiem TVN

Magda 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Jeżeli jeszcze raz zobaczę bądź usłyszę, że jakiś celebryta nie ma za co żyć to nie wiem co zrobię. Torebka za 16 tysi i imprezy no nie. A ja nawet nie wiem co ze mną.. Hotel zamknięty i mogę zostać razem z innymi pracownikami bez srodków do życia.....