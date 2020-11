Małgorzata Rozenek wpłaci 100 TYSIĘCY na cele charytatywne, jeśli ktoś udowodni, że ma LICÓWKI. Podejmujecie wyzwanie?

Maja 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Jej syn ma 14 lat Miała in vitro co nie jest tajemnicą Skoro jej wiek to 42 lata minus 14 wiek syna I ciąża 9 m-cy A zapłodnienie in vitro trwa około 1 roku to oznacza że w wieku ok 25 lat poddała się leczeniu Czyli w tym samym roku co wyszła za mąż za Pana Jacka natychmiast poddała się in vitro Coś mi tu nie pasuje I dlaczego jej twarz wygląda jak twarz osoby 50letniej? Gośka po co to?