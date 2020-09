Czego słuchają polscy politycy?

malwa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 66 30 Odpowiedz

skad to znieczulenie na cierpieni zwierzat???? nie chce ,mi sie zyc na tym swiecie czytajac niektore komentarze!!! ciagle wspominanie wojne prawie 80 lat po zakonczeniu, a tu codziennie miliony niewinnych stworzen przezywaja holokaust, !!!! ze czlowiek jest istota inteligentna to nie znaczy ze zwierzeta nie odczuwaja bolu, strachu itp.. i te metody w ubojniach i w hodowlach... boga nie ma, bo nie pozwolil by na ten OGROM jeszsze raz napisze OGROM cierpienia psychicznego i fizycznego tych bezbronnych istot!!