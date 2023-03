Czesław Mozil otwiera się na temat "świadomej bezdzietności": "NIE BĘDĘ OJCEM. Cieszę się, że nasze życie tak się potoczyło"

logika 7 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

też z mężem podjęliśmy taką decyzję, mamy już prawie po 40 lat i codziennie utwierdzam się, że był to dobry wybór, wręcz cieszę się, że nie mam dzieci jak patrzę na znajomych i rodzinę jak się większość męczy, bo jednak wychowanie to co innego niż chowanie i jak komuś zależy na dziecku to się ciągle martwi i przejmuje, a teraz nawet jak dziecko dobre to świat jest w takim miejscu, że strach o przyszłość naszą, a co dopiero dzieci... szanujcie planetę ludzie, zwłaszcza dzieciaci, bo zostawicie przyszłym pokoleniom tylko góry śmieci.