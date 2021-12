Czy to jeszcze Małgorzata Rozenek...?

Choć do Bożego Narodzenia zostały jeszcze ponad trzy tygodnie, w domu Małgorzaty Rozenek już zdążyła zagościć świąteczna atmosfera. W czwartek celebrytka z dumą pochwaliła się światu zdjęciami przepełnionego gwiazdkowymi dekoracjami domu. W gniazdku Perfekcyjnej pojawiły się m.in. przystrojona światełkami choinka i wielkie figurki dziadków do orzechów, na kominku zawisły zaś skarpety z inicjałami członków rodziny. Jak zdradziła, bożonarodzeniowy wystrój zachwycił Henia.

W piątek Małgorzata Rozenek postanowiła zafundować instagramowym fanom małą niespodziankę i ogłosiła na swoim profilu konkurs zorganizowany we współpracy z marką biżuterii ZoZo Design. Celebrytka nie ukrywała, że kompletnie dała się już ponieść świątecznemu szaleństwu. Do wpisu dołączyła również zdjęcia z bożonarodzeniowej kampanii wspomnianej firmy, w której wzięła udział cała jej rodzina.

W naszym domu czuć już magię Świąt. Tym łatwiej jest mi wcielić się w rolę świętego Mikołaja. Więc z okazji Mikołajek mam dla Was świąteczną zabawę. Napiszcie w komentarzu poniżej, co chcielibyście dostać pod choinkę… Do wygrania bestsellerowy łańcuszek z kamieniem oraz dwie bransoletki na szczęście (...) - przedstawiła zasady konkursu Małgosia.

Pierwsze zdjęcie musiałam mocno powiększyć, aby zobaczyć, co to za Pani; Ło jej, twarz; Nie poznałam na zdjęciu nr 1; Co to za kobieta obok Radosława?; Z całym szacunkiem, ale grafik przesadził. Zupełnie inna kobieta; A gdzie się Gośka? - pisali w komentarzach internauci.