Edyta Górniak atakuje oceniającą antyszczepionkowców Małgorzatę Rozenek: "Dajesz ludziom poczucie Twojego WZGARDZENIA"

Szanuję wszystkich ludzi i staram się wszystkich zrozumieć, ale do wszystkich antyszczepionkowców: To wy jesteście po złej stronie mocy. I chociaż moje zdolności do monetyzowania rzeczywistości są legendarne, to za ten post mi nikt nie zapłacił, bo zdrowie jest bezcenne. Nie zapraszam do dyskusji, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Damy radę - napisała "Perfekcyjna", czym rozwścieczyła nie tylko fanów, ale i niektóre koleżanki z branży. W tym Izabellę Miko, która zdecydowała się... nastraszyć obserwatorów Małgosi zgonami wśród zaczepionych pacjentów.