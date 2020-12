Dagmara Kaźmierska celebruje pierwszy milion na Instagramie: "KTOŚ Z GÓRY zawrócił mnie z wcześniejszej drogi"

oops 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Masakra jakas,ale jak znam terazniejszosc to jak nic w przyszlym roku ma na bank reklame apartu,darmowe koszulki maffashion i udzial w tancu z gwiazdami. Czy nie tak to dziala!? Dzis patologoia i kryminalisci sa na topie!! Jak to jest w ogole mozliwe by promowac takich ludzi i jeszcze im placic ogromne pieniadze!? Takich ludzi nalezy napietnowac i usuwac z zycia publicznego!!!