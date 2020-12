Dagmara Kaźmierska ma MILION obserwujących na Instagramie! Grozi, że z tej okazji nagra płytę...

KŁINS 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Pół miliona, milion, dwa miliony tzw. followersów na Instagramie, którymi chwalą się polskie dmuchane, podstarzałe lale, to jedno wielkie oszustwo! W Internecie pełno jest firm oferujących LEGALNIE pakiety followersów. Za 100 lewych followersów średnia cena to 8,49 zł. Przy pakietach 10.000, 50.000, 100.000 zniżka nawet 50%! Dla gwiazdeczek, celebrytek i celebrytów TVN/ WP/ Pudelka itd. są to niewielkie kwoty, nawet jeżeli kupują pół miliona czy milion lewizny. Można też wyszukać w Sieci jeszcze tańsze oferty z Chin albo Indii (w przeliczeniu 2-3 złote za 100 „followersów”), co nie jest tajemnicą dla wyżej wymienionych „sław” polskiego szołbiznesu. Jedyna niedogodność – nie będzie faktury…