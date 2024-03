Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcia z MŁODOŚCI. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Dagmara Kaźmierska ma za sobą kryminalną przeszłość. Celebrytka była skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji, a mimo to udało jej się wtargnąć do polskiego show-biznesu.

Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcia z młodości

Dagmara Kaźmierska na swoim Instagramie od czasu do czasu wraca pamięcią do dawnych lat. Pojawiały się już zdjęcia z okresu, gdy wkraczała w dorosłość, wycieczek do Stambułu czy chwil z małym Conanem. Można na nich zauważyć, że uwielbiała chodzić bez makijażu, a jej jedynym kosmetycznym przyjacielem była szminka. Celebrytka nie ukrywa, że czasem chciałaby wrócić do tych momentów.