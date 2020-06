DAJGŁOS. Pudelek pyta Polaków, czy zamierzają głosować: "Decydujemy o SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI!" (WIDEO)

Pudelek wystartował z akcją #DAJGŁOS , w ramach której razem z celebrytami zachęcamy Was do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach. Do naszej inicjatywy bez wahania przyłączyło się wiele gwiazd, które wyznały, dlaczego ich zdaniem WARTO iść na wybory .

Maffashion, Julia Wieniawa, Jessica Mercedes, Małgorzata Rozenek czy Maciej Musiał podkreślają, że to nie tylko obowiązek obywatelski, ale też przywilej i prawo, o które walczyli nasi przodkowie . Gwiazdy przypominają też, że pójście do urn ma realny wpływ na życie każdego z nas oraz życie naszych rodzin i przyjaciół.

We wtorek wyszliśmy na ulice Warszawy, by spytać mieszkańców stolicy o to, czy zamierzają głosować i jakie są ich motywacje, by to zrobić. Przechodniom rozdaliśmy blisko 1000 długopisów, którymi będą mogli oddać swój głos w lokalu wyborczym. Mamy szczerą nadzieję, że zobaczymy się przy urnach wyborczych!