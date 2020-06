Gwiazdy wspierają przedwyborczą akcję Pudelka #dajgłos

gość 34 min. temu zgłoś do moderacji 9 8 Odpowiedz

Czy to prawda, że nauczyciele szykują sie po wakacjach do dalszego "nauczania" zdalnego ??? Ja sie pytam za co ci ludzie dostają wypłatę ? Przecież nauczanie wykonuje za nich ktoś inny. Rodzice dzieci którzy często harują normalnie na etacie. Ja do dziś pamiętam jak rok temu nauczyciele strajkowali i do dziś mam niesmak wielki, bo my zwykli ludzie jak mamy niskie pensje to nie możemy sobie tak po prostu nie przyjść do pracy. A ci ludzie dodatkowo mają jeszcze wakacje i ferie! Najwyraźniej leserom sie pandemia spodobała. Wypoczeli sobie że hej! I już kombinują jak to dalej zarobić, ale się nie narobić. Precz z tą chora polityką bo normalnie nie wytrzymam. Ktoś musi z tym zrobić porządek!! Po pierwsze zakaz możliwości strajkowania. Jak komuś nie pasuje wypłata to niech sobie szuka lepiej płatnej pracy tak jak sie to mówi nam zwykłym ludziom. Po drugie. Za nauczanie zdalne powinni mieć wypłate obciętą do 5 procent bo tyle pewnie zajmuje przejrzenie tego materiału i wysłanie rodzicom. Wakacje nie powinny być płatne. Płatne powinno być tyle ile pakietu urlopu ma zwykły Kowalski. Reszte powinni mieć urlop bezpłatny lub dorabiać sobie jako opiekunowie na koloniach. Niech ktoś zrobi w koncu z tymi nierobami porządek!!!