Damian Maliszewski odmówił udziału w Festiwalu w Opolu. Wypomina im hipokryzję: "Z prezenterem TVP byłem na randce"

Lubie Ciebie Damian bardzo ...ale bardzo szkoda że nie poszedłeś drogą piosenkarza ... miałeś tak jak i ja ogromny talent wyczucie muzyczne i zdolności tyle poświęcając się dla śpiewu dla kształtowania głosu pamiętam Twoje ćwiczenia na oddechy to co ja uczę się dopiero będąc u logopedów mimo że sam jestem po śpiewie operowym i bizantyjskim ... Tyle fajnego kiedyś robiłeś i dobrego ... odkąd jakiś czas temu nie wiedząc dlaczego obraziłeś się nawet na mnie ... dlaczego nie wiem ... pewnie dlatego że ja siedzę w muzyce operowej i kościelnej ale TY sam stałeś się niestety tylko asem jednego utworu Alleluja Cohena , który zaśpiewałeś zdaje się na Ślubie Swojej Siostry ... Poświęciłeś się felietonowi w GW nie wiem jakie masz pióro choć dla mnie wokalnie byłeś bardzo super i klimatyczny facet tworzyłeś fajną muzykę i mogłeś teraz być kimś w branży muzycznej . Wybrałeś działalność dziennikarską nie mam nic do tego choć szkoda szczerze szkoda była takiego talentu muzycznego jaki miałeś. Zawsze byłem z Tobą przy Twojej karierze muzycznej ... Miałeś tak jak i ja wiele możliwości. Szczerze to przykre było kiedy taki facet jak TY o takiej wrażliwości artystycznej sprzedał się dla swojej ideologii ja niestety Drogi Mój Przyjacielu straciłem głos z powodu dysfonii wiele robię by go odzyskać nie jest to proste ..a TY miałeś to na dłoni ... Mogłeś być wspaniałym artystą śpiewałeś tyle razy w TVP a teraz nie wiem nawet jakim jesteś dziennikarzem ... Czy odejście tak jawne od wiary jakie kiedyś zdeklarowałeś było potrzebne ... kto to teraz pamięta ... ja pamiętam bo przykre to było ... Zrobiłeś na złość może Rodzicom a może i całemu światu ... tylko po co ... była ta apostazja od wszystkiego i tylko tego jednego ... wiary w siebie i w ludzi ...