Damiano David z Maneskin jest posądzany przez internautów o WCIĄGANIE KOKAINY podczas finału Eurowizji! (WIDEO)

Smerfetka 29 min. temu

A widzicie ze ten ktory siedzi obok go szturcha kiedy zauwazyl kamere skierowana na nich. Niby dlaczego to zrobil? Brali kokaine ciekawe i tyle po co inaczej by leb schylal. Wyjasnienie o rozbitej szklance tylko to potwierdza jakos nikt inny sie nie poczuwa do sprzatania rozbitego szkla.