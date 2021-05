"Dance Dance Dance". Widzowie oburzeni rezultatem półfinału. "Na miejscu jurorów byłoby mi WSTYD za słowa do Oli"

Choć sama 16-latka zastosowała się do pierwotnej decyzji stacji, publikując w sieci "szarobure" zdjęcia z występu do piosenki Sii , ostatecznie TVP zrezygnowało z cenzury charakteryzacji Roxie, a na jej twarzy widzowie mogli oglądać kolorowe paski nawiązujące do symbolu społeczności LGBT.

To jednak nie koniec zaskoczeń po sobotnim odcinku. Decyzją jury z programem pożegnali się Ola Nowak i Damian Kordas. Czytając komentarze pojawiające się masowo pod postami w mediach społecznościowych Dance Dance Dance, można jednak dojść do wniosku, że internauci nie są przekonani co do słuszności werdyktu.