"Dance Dance Dance". Roksana Węgiel SAMA CENZURUJE tęczowy makijaż (ZDJĘCIA)

W sobotę na antenie TVP zadebiutuje 7. odcinek Dance Dance Dance, który jeszcze przed emisją zdążył wywołać sporo kontrowersji. Jak udało się dowiedzieć Pudelkowi, podczas występu Roksany Węgiel ma bowiem dojść do cenzury. Widzowie będą mogli zobaczyć 16-latkę w choreografii do hitu Sii The Greatest, który dedykowany jest ofiarom zamachu w gejowskim klubie w Orlando.

Podczas nagrywania występu Węgiel - podobnie jak Maddie Ziegler w klipie do utworu - miała na twarzy kolorowe paski , nawiązujące do symbolu społeczności LGBT. Z czasem producenci uznali jednak makijaż nastolatki za "niefortunny" i postanowili pozbyć się tęczowych malunków z jej twarzy - zalecając usunięcie ich ze zdjęć lub zmianę koloru na szarobury.

Roksana zamieściła w sieci zdjęcia z dwóch różnych występów - duetu z Oliwią Górniak oraz solówki do wspomnianego utworu Sii. Co ciekawe, większość fotografii przedstawiających Węgiel w charakteryzacji do The Greatest zaprezentowana została w czarno-białych barwach. Na niektórych tęczowy makijaż Roxie zmienił natomiast kolor na szary. Zdjęcia z drugiego występu wokalistka pokazała natomiast w normalnych barwach.